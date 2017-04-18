Карполь: игра была боевая, «Уралочка» проиграла несколько важных концовок

Главный тренер «Уралочки-НТМК»прокомментировал домашнее поражение своей команды в первом матче серии за третье место чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги (1:3).«Енисей» лучше защищался сегодня, будем разбирать ошибки, смотреть и анализировать. Игра была боевая, мы проиграли несколько важных концовок», — приводит слова Карполя официальный сайт «Уралочки-НТМК».Второй матч серии до трёх побед соперники проведут 18 апреля, также в Нижнем Тагиле на площадке дворца спорта «Металлург-Форум».