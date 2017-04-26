Ноздрин: сборная России на чемпионате Европы U19 сражается за медаль

Главный тренер сборной России U19 Андрей Ноздрин прокомментировал победу в матче группового этапа чемпионата Европы в Венгрии над командой Италии со счётом 3:0 (25:17, 27:25, 25:17). 26 апреля россияне, одержавшие три победы подряд, сыграют с венграми.

«Это был очень важный матч. У нас очень сильная группа. Мы сражаемся за медаль — за первое или второе место. В свой выходной мы будем готовиться к предстоящим встречам», — приводит слова Ноздрина официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.