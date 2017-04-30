Щербань: помогали друг другу – за счёт этого удалось переломить ход матча

Доигровщица женского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Яна Щербань подвела итог победного матча финальной серии чемпионата России против казанского «Динамо» (3:1). Именно Щербань забила последний мяч москвичек в этой встрече, но тренерский штаб казанского клуба попросил видеопросмотр.

«Смазали нам, конечно, немного концовку, но я была уверена, что мяч попал в площадку. И команда меня поддержала, поэтому мы начали радоваться и все. Проигрывая по ходу первого и третьего сетов, мы стали помогать друг другу в страховке. Казань очень здорово действует на блоке, очень сложно против них бороться. Также мы помогали друг другу в защите и общей игре – за счёт этого удалось переломить ход матча», – приводит слова Щербань «Татар-информ».