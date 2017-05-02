Минниханов: «Зенит» не дал «Перудже» ни малейшего шанса в финале Лиги чемпионов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил казанский «Зенит» с победой в мужской Лиге чемпионов.

«Искренне поздравляю всех с очередным блистательным успехом казанских волейболистов – уверенной победой в Лиге чемпионов — 2017. Финал был по-настоящему чемпионским, мощным и убедительным, зенитовцы не оставили своему сильному сопернику «Перудже» ни малейшего шанса. Спасибо всем – игрокам, тренерам, специалистам и менеджерам команды – за системную, слаженную работу, за боевой дух и волю к победе, за прекрасный, заслуженный результат.

Это ещё одна важная страница в победной летописи казанского волейбола, в целом отечественного спорта. От души желаю команде «Зенит-Казань» новых ярких успехов и неизменной удачи, которая, как известно, сопутствует сильнейшим. Крепкого всем здоровья, оптимизма, счастья», – говорится на официальном сайте президента Республики Татарстан.