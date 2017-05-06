Волейбольный «Локомотив» пригласил диагонального Грозера

Новосибирский «Локомотив» сделал предложение немецкому диагональному Георгу Грозеру, сообщил генеральный директор волейбольного клуба Роман Станиславов.

В сезоне-2016/17 Грозер играл за «Шанхай», с которым победил в чемпионате Китая. В России Грозер известен по выступлению в 2012-2015 годах за белгородское «Белогорье», в составе которого он выиграл чемпионат и Кубок России, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира. При этом в решающих играх международных турниров он становился лучшим в команде по количеству набранных очков. В составе сборной Германии Грозер завоевал бронзу чемпионата мира — 2014.

«Локомотив» заинтересован в услугах Георга Грозера. Он уже закончил сезон, с ним можно официально вести переговоры. Мы сделали Грозеру конкретное предложение. Ждем ответа", — приводит слова Станиславова «Р-Спорт».