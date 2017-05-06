Хабибуллин: в матче с «Локомотивом» не нас обыграли, а мы сами проиграли

Главный тренер клуба «Газпром-Югра» из Сургута Рафаэль Хабибуллин после завершения стартового матча с «Локомотивом» (1:3) в группе А «Финала шести» чемпионата России сезона-2016/17 прокомментировал поражение своих подопечных.

«Ребята сыроваты ещё, очень много своего брака. В этой игре не нас обыграли, а мы сами проиграли. В первой партии много вели, привезли сами себе концовку. В четвёртой партии не хватило игровой дисциплины и индивидуального исполнительского мастерства. Чефранов диагональный сегодня вообще был пустой, сербское танго присутствовало на площадке. Хотя я вижу у этой команды хорошее будущее, сегодня игра не сложилась, соперник не позволил нам сыграть так, как можем», — приводит слова Хабибуллина пресс-служба московского «Динамо».