«Зенит» одолел «Локомотив» в «Финале шести» ЧР, уступая 0:2 по сетам

Второй матч «Финала шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги в группе А начался весьма неожиданно. Казанский «Зенит», не проигравший на предварительном этапе ни одного матча национального первенства, после двух стартовых партий уступал новосибирскому «Локомотиву» со счётом 0:2. Отыгрываться команды Владимира Алекно, как известно, умеют – судьба встречи решалась на тай-брейке, который остался за «Зенитом».

Напомним, что накануне «Локомотив» в четырёх партиях победил команду «Газпром-Югра». С 4 очками в активе новосибирцы гарантировали себе участие в полуфинале ЧР.

Волейбол. Чемпионат России. «Финал шести». Группа А. Второй тур

«Зенит» (Казань) – «Локомотив» (Новосибирск) — 3:2 (20:25, 21:25, 25:16, 25:22, 19:17).