Михайлов: «Зениту» за счёт командного духа удалось переломить ситуацию

Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:2) в матче группового этапа «Финала шести» чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.

«Мы играли очень скованно. Видно было, что эмоций нет у ребят после Лиги чемпионов. Самое главное – победили. Это важно. Ни у кого не получалась игра, но за счёт командных действий, командного духа удалось переломить ситуацию.

Алекно сказал, что это худшая игра «Зенита» в сезоне? Сложно с этим не согласиться. Сегодня играла только одна команда – «Локомотив». Мы старались хоть как-то набирать очки. К счастью для нас, нам удалось выиграть. Надо сделать выводы из такого матча. Мы очень плохо сыграли», – приводит слова Михайлова «Спорт Бизнес Online».