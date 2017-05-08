Маричев: самое главное сейчас — сохранить такой настрой. Вся борьба ещё впереди

Главный тренер столичного «Динамо» Юрий Маричев прокомментировал матч «Финала шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, в котором его подопечные обыграли белгородское «Белогорье» со счетом 3:0.

«Несмотря на счет 3:0, игра была очень тяжелая. Наши ребята выложились полностью и играли с огромным желанием. Самое главное сейчас — сохранить такой настрой. Вся борьба еще впереди. У нас были тактические задумки перед игрой, которые сработали. А команда Белгорода в очередной раз доказала, что она — очень сильный соперник», — приводит слова Маричева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.