Хтей: стартовый состав «Динамо» удивил «Белогорье»

Доигровщик «Белогорья» Тарас Хтей прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче «Финала шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги (0:3).

«Сегодня у нас был второй игровой день и мне кажется, что мы немножко подсели. Команда «Динамо» после хороших сборов, подошла к этой игре в хорошем состоянии, все мячи у них летели, получалось практически все плюс великолепная страховка, было очень сложно сегодня с ними бороться.

Мы не ожидали, что на площадку не выйдет связующий Гранкин, не ожидали, что так великолепно сыграет Антипкин. Стартовый состав «Динамо» нас удивил. В первый день немного не хватила настроя, концентрации и сил, но турнир продолжается, я надеюсь, что после сегодняшней игры мы сделаем выводы. Будем двигаться дальше, хотя будет не просто», — приводит слова капитана «Белогорья» пресс-служба «Динамо».