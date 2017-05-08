Ярёменко: обсудим выражения Хабибуллина на исполкоме ВФВ

Генеральный секретарь федерации Александр Ярёменко прокомментировал высказывания главного тренера сургутского клуба «Газпром-Югра» Рафаэля Хабибуллина в адрес наставника новосибирского «Локомотива» Пламена Константинова на пресс-конференции в ходе «Финала шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Из-за ситуации с переходом в «Локомотив» Алексея Родичева Хабибуллин назвал Константинова «цыганом-конокрадом».

«Огорчает, что руководитель и главный тренер клуба позволяет себя так вести. Причём такого клуба, который, по моему мнению, является паразитом российского волейбола. От него нет никакой пользы, и всё это связано с одним персонажем, который, судя по его комментариям, просто сумасшедший.

Мы соберём исполком, обсудим его выражения. Посмотрим, как руководство отнесётся к этому", — приводит слова Ярёменко ТАСС.