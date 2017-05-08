Хабибуллин: не хотел сидеть на пресс-конференции рядом с цыганом-конокрадом

Главный тренер команды «Газпром-Югра» Рафаэль Хабибуллин после поражения от казанского «Зенита» (0:3) в матче группового этапа «Финала шести» объяснил, почему его не было на пресс-конференции перед началом турнира.

«Александр Ярёменко хотел посадить меня рядом с цыганом-конокрадом. Мне было неприятно. И Константинова-игрока, и Константинова-тренера в Россию привёл я. А он четыре года охотился за Алексеем Родичевым. Делал всё и вся, чтобы развалить команду, где ему в своё время протянули руку. Его привёл лично я, дал ему глоток воздуха.

Сказали, что оштрафуют? Впереди Мировая лига в Сургуте. Разберёмся, кто кого штрафует», – приводит слова Хабибуллина «Спорт Бизнес Online».