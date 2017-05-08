«ФАКЕЛ» обыграл московское «Динамо» в «Финале шести» ЧР по волейболу

Новоуренгойский «ФАКЕЛ» одержал победу над московским «Динамо» в матче группового этапа «Финала шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. В итоге в активе каждой из команд подгруппы по одной победе и одному поражению. Но в отличие от «Белогорья» и «Динамо», выигравших матчи в трёх партиях, «ФАКЕЛ» во встрече с бело-голубыми один сет проиграл.

Напомним, что в регулярном чемпионате «ФАКЕЛ» занял шестое место, дважды уступив (0:3, 1:3) «Динамо», которое завершило предварительный этап соревнований на второй позиции.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. «Финал шести». Группа Б. Третий тур

«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) – «Динамо» (Москва) – 3:1 (31:29, 25:16, 21:25, 25:18).