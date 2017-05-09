Плачи: у «ФАКЕЛА» был отличный шанс попасть в полуфинал, но мы его упустили

Главный тренер «ФАКЕЛА» Камилло Плачи прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:1) в матче группового этапа «Финала шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Одна проигранная партия помешала «ФАКЕЛУ» выйти в полуфинал соревнований.

«Я очень недоволен сейчас. У нас был отличный шанс попасть в полуфинал, но мы упустили эту возможность. Мы играли сегодня максимально, как могли. Качеством игры моих ребят я очень доволен. Такие встречи очень важны для нас, молодые игроки могут почувствовать игру и набраться опыта», — приводит слова Плачи официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.