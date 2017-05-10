Этап Мировой лиги перенесён из Сургута в Казань

Матчи интерконтинентального этапа Мировой лиги—2017 по волейболу среди мужских команд с участием сборной России перенесены из Сургута в Казань, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Таким образом, этап пройдёт со 2 по 4 июня в волейбольном центре «Санкт-Петербург».

2 июня подопечные Владимира Алекно встретятся со сборной Аргентины, 3 июня сыграют с командой Франции, а 4 июня проведут матч с волейболистами из Болгарии. «Финал шести» Мировой лиги пройдёт с 4 по 8 июля в Бразилии.