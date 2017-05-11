Константинов: задача «Финала шести» выполнена — московское «Динамо» в финале

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение своей команды от московского «Динамо» со счётом 0:3 в полуфинале «Финала шести» мужского чемпионата России.

«Всё нормально. Основная задача «Финала шести» выполнена — московское «Динамо“ вышло в финал. Так что думаю, всё в порядке. Судейство отличное! У меня никаких замечаний к судейству нет, арбитры были на самом высоком уровне. Поздравляю «Динамо», — приводит слова Константинова официальный сайт «Локомотива».