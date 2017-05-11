Маричев: у кого нервы оказались крепче, тот и выиграл

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Маричев поделился эмоциями от победы своей команды над новосибирским «Локомотивом» со счётом 3:0 в полуфинале «Финала шести» мужской Суперлиги.

«Несмотря на счёт, игра получилась очень упорной, на нервах. У кого нервы оказались крепче, тот и выиграл. Новосибирск играл очень хорошо сегодня. В третьей партии мы чуть раньше поверили в победу, но молодцы, что смогли преодолеть себя и довести третью партию до победы», — приводит слова Маричева официальный сайт «Локомотива».