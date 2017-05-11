Источник: новосибирский «Локомотив» подпишет контракт с Грозером

Новосибирский «Локомотив» подпишет контракт с немецким диагональным Георгом Грозером, сообщает Volleyball.de. Ранее появилась информация, что интерес к волейболисту также проявляет московское «Динамо».

«Я всё попробовал и сейчас вновь хочу сыграть в Лиге чемпионов», — сказал Грозер.

В сезоне-2016/17 Грозер играл за «Шанхай», с которым победил в чемпионате Китая. В России Грозер известен по выступлению в 2012-2015 годах за белгородское «Белогорье», в составе которого он выиграл чемпионат и Кубок России, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира.

В составе сборной Германии Грозер завоевал бронзу чемпионата мира—2014.