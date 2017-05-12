Алекно — игрокам «Зенита»: знаю, у кого из вас что болит, но вы большие молодцы

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно поблагодарил главу Татарстана Рустама Минниханова и руководство республики за поддержку клуба, а также ещё раз поздравил команду с победой в чемпионате России. В финале «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счётом 3:0 (25:20, 25:17, 25:16). Минниханов вручил «Зениту» и «Динамо-Казань» сертификаты на 5 млн рублей на улучшение клубной инфраструктуры.

«Когда человек много говорит «я», его расценивают как эгоиста. Но в то время, которое мне здесь отвели, я хотел бы немного побыть эгоистом. Я благодарен вам, Рустам Нургалиевич, и руководству республики за небезразличие – именно оно помогает нам быть самыми сильными, в Европе уж точно. Я благодарен руководству клуба за всестороннюю поддержку. После вчерашней победы в чемпионате России у меня не было возможности поблагодарить моих игроков, мы торопились на самолёт. Мужики, спасибо вам. Ту работу, которую вы ежедневно проделываете, видят мало людей. Я знаю, у кого из вас что болит, но вы большие молодцы. Вместе мы – сила», – цитирует Алекно «Татар-информ».