Олимпийские чемпионы по пляжному волейболу сыграют в Москве в волейбол на снегу

В Москве состоялась пресс-конференция, приуроченная к старту Мирового тура по пляжному волейболу. В мероприятии приняли участие представители федерации волейбола, оргкомитета турнира, спонсоров, а также спортсмены-участники.

Помимо подробностей календаря и особенностей турнира этого года было объявлено об уникальном событии — 31 мая ведущие спортсмены мира, в том числе олимпийские чемпионы из Бразилии Алисон/Бруно, сыграют в новый вид спорта — волейбол на снегу. Мероприятие пройдёт в крытом комплексе «Снежком». Волейбол на снегу официально зарегистрирован в России в конце 2016 года.