Уколова и Барсук проиграли во втором туре группового этапа турнира в Бразилии

Россиянки Евгения Уколова и Анастасия Барсук во втором туре группового этапа турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды» в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в двух сетах проиграли бразильянкам Барбаре и Фернанде со счётом 0:2 (15:21, 19:21). Это первое поражение россиянок на турнире в Бразилии.

Другой российский дуэт Екатерина Бирлова / Надежда Макрогузова, проигравший на старте соревнований соперницам из Швейцарии, свой второй матч проведёт 19 мая.

Соревнования в Рио-де-Жанейро завершатся 21 мая.