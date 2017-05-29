Кошелева представлена в качестве волейболистки «Галатасарая»

Доигровщица сборной России по волейболу Татьяна Кошелева официально представлена в качестве игрока турецкого «Галатасарая», с которым она подписала контракт сроком на один год. Минувший сезон Кошелева провела в турецком «Экзачибаши», с которым в 2016 году выиграла чемпионат мира среди клубов.

«Я счастлива быть в «Галатасарае». Сделаю всё возможное для команды и наших болельщиков. Благодарю за все сообщения, которые они мне прислали», — сказала Кошелева на представлении.

«Крупнейший клуб Турции приобрёл одного из самых важных игроков сборной России», — не скрывал радости после подписания контракта член совета директоров «Галатасарая» Али Йёце.

Фото доступно в официальном «Твиттере» турецкого «Галатасарая».