Красильников и Лямин вышли в первый раунд плей-офф этапа МТ в Москве

Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин вышли в первый раунд плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. В матче группы H они победили поляков Петра Кантора и Бартоша Лосяка со счётом 2:1 (21:15, 19:21, 15:12).

В плей-офф также вышли Александр Лихолетов и Илья Лешуков, обыгравшие итальянцев Алекса Раньери и Адриана Раурича – 2:1 (11:21, 21:19, 20:18).

Максим Сиволап и Игорь Величко проиграли кубинцам Серхио Гонсалесу и Диасу Нивалдо со счётом 0:2 (18:21, 19:21) и не смогли выйти из группы.

Россиянки Ольга Мотрич и Светлана Холомина в первом раунде плей-офф проиграли немкам Маргарете Козух и Карле Боргер – 0:2 (13:21, 19:21).