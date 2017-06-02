«Пляжники» Красильников и Лямин вышли в четвертьфинал этапа МТ в Москве

Российская пара Вячеслав Красильников и Никита Лямин вышла в третий раунд плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Москве. В 1/8 финала россияне обыграли австрийский дуэт Клеменс Допплер / Александр Хорст со счётом 2:0 (21:19, 21:8).

В четвертьфинале 3 июня Красильников и Лямин сыграют с польской парой Мацей Рудол / Якуб Шаланкевич. В первом раунде плей-офф поляки обыграли другую российскую пару — Александр Лихолетов / Илья Лешуков.

Олег Стояновский и Артём Ярзуткин за выход в полуфинал сыграют с испанской парой Пабло Эррера / Адриан Гавира, которая в 2015 году уже выигрывала этап Мирового тура в Москве.