«Пляжники» Красильников и Лямин сыграют в финале этапа Мирового тура в Москве

Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин вышли в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Москве, обыграв в двух партиях полуфинального матча пару из Латвии Янис Шмендиньш/Александр Самойлов со счётом 2: 0 (21:14, 21:17).

4 июня в финале Красильников и Лямин сыграют за золотые медали домашнего этапа Мирового тура с победителями второго полуфинала, в котором россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин встретятся с американцами Николасом Лусеной и Филипом Дальхауссером. Этот матч начнётся в 22:00 мск.