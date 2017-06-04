Лямин: хотим порадовать болельщиков и выиграть турнир в Москве

Россиянин Никита Лямин поделился впечатлениями от выхода в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве в паре с Вячеславом Красильниковым.

«Было бы здорово повторить наш иранский успех. Там, в отличие от Москвы, всё-таки были не все сильнейшие. На этот этап приехали абсолютно все. Уровень может сравниться с олимпийским. Тем вдвойне почётно находиться на подиуме. Но для нас есть только первое место. Хотим порадовать болельщиков, которые приходят и, надеюсь, придут поддержать нас в воскресенье. Атмосфера прекрасная», — приводит слова Лямина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.