Красильников: соперник переиграл нас только в одном элементе – подаче

Российский волейболист Вячеслав Красильников, который в паре с Никитой Ляминым проиграл в финале этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве американскому дуэту Николас Лусена/Филип Дальхауссер со счётом 1:2 (17:21, 24:22, 16:18), прокомментировал итоги соревнований.

«Безумно обидно, но мы выглядели достойно. Соперник переиграл нас только в одном элементе – подаче. С ней у нас в финале не заладилось. В остальном мы смотрелись хорошо. Спасибо болельщикам, которые были с нами до последнего. Постарались отблагодарить их хорошей игрой. Получилось на «четыре с плюсом». Это наш первый совместный сезон с Никитой, будем сыгрываться, есть над чем работать. Для меня данная медаль стала второй из Москвы в карьере, займёт достойное место в коллекции. Дай бог – не последняя. Спасибо большое всем тем, кто сделал этот турнир возможным. Выступать дома – бесценно», — приводит слова Красильникова пресс-служба ВФВ.