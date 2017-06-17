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Сборная Канады одолела бельгийцев на этапе Мировой лиги в Антверпене

17 июня 2017, суббота. 00:01. Волейбол

Сборная Канады в первом туре этапа первого дивизиона Мировой лиги в Антверпене в пяти партиях взяла верх над командой Бельгии. 24 очка набрал диагональный сборной Канады Стивен Маар, ставший самым результативным в матче.

Североамериканцы одержали четвёртую победу в 7 встречах, а бельгийцы потерпели четвёртое поражение. В субботу, 17 июня, канадцы сыграют с французами, а бельгийцы — с итальянцами.

Мужчины. Мировая лига. Второй дивизион
Группа I1. 1-й тур. Антверпен, Бельгия

Бельгия — Канада — 2:3 (23:25, 13:25, 26:24, 25:22, 10:15).

Мировая лига (м)
16 июня 2017, пятница. 21:10 МСК
Бельгия
2 : 3 23:25, 13:25, 26:24, 25:22, 10:15
Канада
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Мужская сборная Бельгии — Волейбол Мужская сборная Канады — Волейбол
Новости. Волейбол
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