Сборная Канады одолела бельгийцев на этапе Мировой лиги в Антверпене

Сборная Канады в первом туре этапа первого дивизиона Мировой лиги в Антверпене в пяти партиях взяла верх над командой Бельгии. 24 очка набрал диагональный сборной Канады Стивен Маар, ставший самым результативным в матче.

Североамериканцы одержали четвёртую победу в 7 встречах, а бельгийцы потерпели четвёртое поражение. В субботу, 17 июня, канадцы сыграют с французами, а бельгийцы — с итальянцами.

Мужчины. Мировая лига. Второй дивизион

Группа I1. 1-й тур. Антверпен, Бельгия

Бельгия — Канада — 2:3 (23:25, 13:25, 26:24, 25:22, 10:15).