Макрогузова и Холомина вышли в финал ЧЕ U22 по пляжному волейболу

В Бадене (Австрия) продолжается молодёжный чемпионат Европы по пляжному волейболу в возрастной категории U22. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина пробились в финал соревнований, обыграв представительниц Швейцарии Дунью Герсон и Эсми Бёбнер со счётом 2:1 (15:21, 21:19, 15:8).

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U22. Баден. Женщины. Полуфинал

Надежда Макрогузова/Светлана Холомина (Россия) — Дунья Герсон/Эсми Бёбнер (Швейцария) — 2:1 (15:21, 21:19, 15:8).

В финале россиянки сыграют с румынками Адрианой-Марией Матей и Беатой Вайдой. Чемпионат Европы завершится 18 июня.