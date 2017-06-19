Ярёменко: признаки переутомления есть практически у всех игроков сборной России

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко оценил выступление мужской сборной России в Мировой лиге 2017 года. Подопечные Сергея Шляпникова выиграли пять матчей из девяти и вышли в «Финал шести», который пройдёт в Куритибе 4-8 июля.

«Наша команда прилетит домой только сегодня и получит два-три дня выходных. К концу недели игроки соберутся в Новогорске и проведут два тренировочных цикла по три дня в Новогорске и Москве. Потом предстоит достаточно длинный перелёт в Бразилию. 4 июля первая игра, поэтому много времени на подготовку не будет.

В последние годы в волейболе любая команда может победить вне зависимости от состава и титулов. Для нашей команды важным фактором будет функциональное состояние, поскольку ребята прошли тяжёлый сезон, к которому прибавились игры предварительного этапа. Есть признаки переутомления практически у всех, и в Бразилии сыграют те, кто сможет.

Порадовало, что наши игроки и тренерский штаб на таком коротком отрезке времени сумели создать именно команду. Вначале игры были не всегда удачные и не совсем стабильные, но по ходу турнира налаживалось взаимопонимание с партнёрами, поэтому концовка получилась лучше. Важно было просмотреть новых игроков, дать им возможность сыграть в таких матчах с сильными командами", — цитирует Ярёменко ТАСС.