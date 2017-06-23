Бирлова и Макрогузова победили в первом туре соревнований в Бадене

В Бадене (Австрия) продолжается турнир по пляжному волейболу — Baden Masters 2017. В первом матче группового этапа россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова обыграли представительниц Австрии Штефани Швайгер и Катарину Шютценхофер со счётом 2:0 (21:17, 21:16). Во втором туре россиянки сыграют с финками Рииккой Лехтонен и Аннииной Парккинен.

Позже свой матч стартового тура проведут россиянки Евгения Уколова и Анастасия Барсук. В мужском турнире выступит одна российская пара — Вячеслав Красильниов / Никита Лямин.

Соревнования в Бадене завершатся 25 июня.