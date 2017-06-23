«Пляжники» Красильников и Лямин победили немцев на турнире в Австрии

В Бадене (Австрия) продолжается турнир по пляжному волейболу — Baden Masters 2017. В первом матче группового этапа россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин обыграли представителей Германии Лоренца Шуманна и Юлиуса Толе со счётом 2:1 (21:13, 21:23, 15:5). Во втором туре, который состоится 24 июня, россияне встретятся с австрийцами Томасом Кунертом и Кристофом Дресслером.

В женском турнире принимают участие две российские пары: Екатерина Бирлова / Надежда Макрогузова и Евгения Уколова / Анастасия Барсук.

Соревнования в Бадене завершатся 25 июня.