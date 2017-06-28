Самсонов: зная Миллера, через 2-3 года «Зенит» будет бороться за золото ЧР

Бюджет волейбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) в первый год составит около 400 млн рублей. У казанского «Зенита», для сравнения, бюджет составляет около 700 млн рублей. Но первые 2-3 года перед питерцами и не стоит задача обыграть казанцев, утверждает генеральный директор клуба Владимир Самсонов.

«Первый год надо просто посмотреть, что к чему, во второй оглядеться, добавить кого-то посерьёзнее, а потом уже ставить серьёзные задачи. Думаю, что через 2-3 года перед нами будут стоять самые высокие задачи — стать чемпионом. Зная Алексея Борисовича Миллера, по-другому быть не может», — приводит слова Самсонова «Фонтанка».