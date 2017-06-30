Стояновский и Ярзуткин вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Порече

В Порече (Хорватия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «Мэйджор». В матче первого раунда плей-офф российские пары Вячеслав Красильников/Никита Лямин и Олег Стояновский/Артём Ярзуткин встретились между собой. В 1/8 финала вышли Стояновский и Ярзуткин, одержав победу над соотечественниками со счётом 2:0 (21:17, 21:13).

Соперниками россиян за выход в четвертьфинал стали голландцы Александр Брауэр и Роберт Меувсен.

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Пореч, Хорватия

Мужчины. 1/16 финала

Стояновский/Ярзуткин (Россия) – Красильников/Лямин (Россия) – 2:0 (21:17, 21:13).