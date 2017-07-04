Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Красильников и Лямин — вторые в рейтинге Мирового тура по пляжному волейболу

4 июля 2017, вторник. 10:29. Волейбол

Российские «пляжники» Вячеслав Красильников и Никита Лямин занимают второе место в рейтинге Мирового тура текущего сезона. Лидерами являются итальянцы Паоло Николаи и Даниэле Лупо. Олег Стояновский и Артём Ярзуткин — шестые.

Пляжный волейбол. Рейтинг Мирового тура. Мужчины
1. Паоло Николаи / Даниэле Лупо (Италия) — 2880.
2. Вячеслав Красильников / Никита Лямин (Россия) — 2620.
3. Алисон / Бруно Шмидт (Бразилия) — 2240…
6. Олег Стояновский / Артём Ярзуткин (Россия) — 1900.

В рейтинге, учитывающем лучшие 8 результатов за последние 365 дней, лидируют латвийцы Александр Самойловс и Янис Шмединьш (3480). Лучшие из россиян Красильников и Лямин — пятые (2780), Стояновский и Ярзуткин — шестые (2772).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Вячеслав Красильников
Новости. Волейбол
4 июля 2017, вторник
10:29 Красильников и Лямин — вторые в рейтинге Мирового тура по пляжному волейболу
09:36 Стали известны соперники россиян на ЧМ по пляжному волейболу в Вене
00:04 Шляпников: мы не смогли показать свой максимум на пути к «Финалу шести»
3 июля 2017, понедельник
22:39 «Югра-Самотлор» подписала контракты с Коваликовым и аргентинцем Кукарцевым
18:49 Сборная России по волейболу проиграла итальянцам на старте ЧЕ U17
16:02 Лазич подписала контракт со швейцарским «Волеро»
15:16 Уоллес: думаю, никто перед «Финалом шести» не тренировался больше, чем Бразилия
14:13 Мужская сборная Украины выиграла Евролигу
13:11 Блокирующий Кузнецов пополнил состав «Динамо-ЛО»
12:11 Экс-игрок «Газпрома-Югра» Алексиев подписал контракт с «Олимпиакосом»
11:18 Година: выиграть Кубок Ельцина попытаться всё же стоило
10:11 Матеус: уверен, что в матче с Россией на ЧМ U21 мы перепробовали всё
09:19 Тамбейро-младший: сборная Бразилии расстроена тем, что упустила медаль ЧМ U21
2 июля 2017, воскресенье
23:07 Семышев и Кононов вошли в символическую сборную ЧМ U21 по волейболу
23:00 Гуцалюк: Краснодар на Казань не променяю
21:46 Гуцалюк: для меня режим — святое, а рюмочка, сигарета — не моё
21:07 Сборная Польши по волейболу выиграла ЧМ U21, разгромив в финале Кубу
20:55 Хроменков: к сожалению, Россия не боролась за золото, но бронза тоже важна
19:33 «Пляжники» Стояновский и Ярзуткин стали 4-ми на этапе Мирового тура в Порече
18:32 Сборная России по волейболу завоевала бронзу ЧМ U21, обыграв Бразилию
12:54 Стояновский и Ярзуткин проиграли в полуфинале турнира Мирового тура в Порече
10:27 Паван и Умана-Паредес выиграли крупный турнир по пляжному волейболу в Хорватии
09:24 Хроменков: россияне не вышли в финал ЧМ U21 из-за большего количества ошибок
00:38 Сборная России по волейболу сыграет с Бразилией за бронзу ЧМ U21
1 июля 2017, суббота
21:21 Сборная России по волейболу уступила Кубе в полуфинале ЧМ U21
19:03 Доигровщик Ерёмин пополнил состав «Динамо-ЛО»
16:05 «Пляжники» Стояновский и Ярзуткин вышли в полуфинал крупного турнира в Порече
13:37 Стояновский и Ярзуткин без борьбы вышли в четвертьфинал турнира в Порече
10:12 Воронкова и Королёва вошли в символическую сборную по итогам Кубка Ельцина
09:34 Кузюткин: в матче с Сербией россиянкам не хватило даже не мастерства, а везения
00:15 Каландадзе продолжит карьеру в болгарском «Нефтохимике»
30 июня 2017, пятница
22:45 Тарасов продолжит карьеру в польском клубе «Бельско-Бяла»
20:54 Блокирующие Абросимов и Гетман продлили контракты с «Уралом» на один год
20:34 Стояновский и Ярзуткин вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Порече
19:45 Сборная Сербии по волейболу взяла Кубок Ельцина, обыграв Россию на тай-брейке
18:52 Финский суд освободил кубинского волейболиста, получившего срок за изнасилование
15:58 Женская сборная Турции обыграла команду Казахстана на Кубке Ельцина
14:39 Футболист «Интера» Перишич потерпел третье поражение подряд в пляжном волейболе
13:57 Тамбейро-младший: сборная России — большая команда
13:36 Стояновский и Ярзуткин проиграли латвийцам на этапе Мирового тура в Порече
11:23 Абаев: у сборной РФ U21 было много проблем, но я рад, что мы смогли победить
11:07 Красильников и Лямин вышли в плей-офф этапа Мирового тура в Порече
09:29 Хроменков: теперь сборной РФ U21 нужно готовиться к полуфиналу и прибавлять
07:29 Лучшая нападающая ОИ-2016 сербка Михайлович продолжит карьеру в Японии
00:48 Сборная России победила бразильцев на ЧМ U21 в Чехии
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017