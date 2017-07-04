Красильников и Лямин — вторые в рейтинге Мирового тура по пляжному волейболу

Российские «пляжники» Вячеслав Красильников и Никита Лямин занимают второе место в рейтинге Мирового тура текущего сезона. Лидерами являются итальянцы Паоло Николаи и Даниэле Лупо. Олег Стояновский и Артём Ярзуткин — шестые.

Пляжный волейбол. Рейтинг Мирового тура. Мужчины

1. Паоло Николаи / Даниэле Лупо (Италия) — 2880.

2. Вячеслав Красильников / Никита Лямин (Россия) — 2620.

3. Алисон / Бруно Шмидт (Бразилия) — 2240…

6. Олег Стояновский / Артём Ярзуткин (Россия) — 1900.

В рейтинге, учитывающем лучшие 8 результатов за последние 365 дней, лидируют латвийцы Александр Самойловс и Янис Шмединьш (3480). Лучшие из россиян Красильников и Лямин — пятые (2780), Стояновский и Ярзуткин — шестые (2772).