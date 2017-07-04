Бразильцы победили сборную Канады на старте «Финала шести» Мировой лиги

Мужская сборная Бразилии в первом туре группового этапа домашнего «Финала шести» Мировой лиги в Куритибе в четырёх партиях переиграла команду Канады. В группе J также выступает сборная России, которая в среду, 5 июля, сыграет с канадцами, а 6 июля встретится с волейболистами из Бразилии.

В группе K за две путёвки в полуфинал поспорят сборные Франции, США и Сербии. Соревнования продлятся до 9 июля.

Мужчины. Мировая лига. «Финал шести». Куритиба, Бразилия

Группа J. 1-й тур

Бразилия — Канада — 3:1 (25:21, 17:25, 25:19, 25:19).