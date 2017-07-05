Лямин и Красильников проиграли на старте крупного турнира в Гштааде

Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников в первом туре группового этапа турнира Мирового тура категории «5 звёзд» по пляжному волейболу в Гштааде уступили бельгийцам Дрису Кёкелькорену и Тому ван Велле.

В четверг, 6 июля, россияне сыграют с латвийцами Мартиньшем Плавиньшем и Гаральдом Регзой, а завершат групповой этап Никита и Вячеслав матчем с дуэтом из Польши.

Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «5 звёзд». Гштаад, Швейцария

Мужчины. Группа D. 1-й тур

Н. Лямин/В. Красильников (Россия) — Д. Кёкелькорен/Т. ван Велле (Бельгия) — 0:2 (19:21, 19:21).