Лямин и Красильников одержали первую победу на крупном турнире в Гштааде

Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников во втором туре группового этапа турнира Мирового тура категории «5 звёзд» по пляжному волейболу в Гштааде уверенно переиграли латвийцев Мартиньша Плявиньша и Харальда Регжу.



Накануне Никита и Вячеслав проиграли бельгийцам, а завершат групповой этап в завтра, 7 июля, матчем с дуэтом из Польши.



Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «5 звёзд». Гштаад, Швейцария

Мужчины. Группа D. 2-й тур



Н. Лямин/В. Красильников (Н. Лямин/В. Красильников (Россия) — М. Плявиньш/Х. Регжа (Латвия) — 2:0 (21:16, 21:14).