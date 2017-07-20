Волейболистки сборной России гарантировали себе место в полуфинале ЧМ U20

Волейболистки сборной России провели второй матч второго группового этапа на чемпионате мира U20, который проходит в Мексике. Подопечные Вадима Панкова обыграли команду Польши со счётом 3:0 (25:20, 25:15, 25:14).

Таким образом, сборная России после двух туров набрала 6 очков и гарантировала себе место в полуфинале молодёжного ЧМ. 21 июля россиянки в заключительном туре группового этапа сыграют с Бразилией (начало матча — в 04:00 мск).

Девушки. Чемпионат мира U20. Кордова, Мексика

Группа Е. Второй тур

Россия — Польша — 3:0 (25:20, 25:15, 25:14).