Сиволап и Величко снялись с финала этапа чемпионата Европы в Любляне

Россияне Максим Сиволап и Игорь Величко не смогли стать победителями этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу, который завершился в Любляне (Словения). Они снялись с финального матча с представителями Норвегии Андерсом Бернтсеном Молем и Кристианом Сандлье Сёрумом.

Эти дуэты встречались ранее на групповом этапе чемпионата, и тогда сильнее в двух партиях оказались норвежцы — 2:0 (21:14, 21:12).

Третье место на этапе чемпионата Европы в Любляне заняли представители Турции Сафа Урлу и Мурат Гигиноглу.