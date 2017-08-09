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Стал известен состав сборной России на мемориал Вагнера

9 августа 2017, среда. 10:26 Волейбол

С 11 по 13 августа в Кракове пройдёт традиционный мемориал Вагнера. Стал известен состав сборной России на эти соревнования, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Мемориал Вагнера. Краков. Состав мужской сборной России
Связующие: Александр Бутько («Зенит-Казань»), Сергей Гранкин («Белогорье»).
Диагональные: Максим Жигалов («Белогорье»), Максим Михайлов («Зенит-Казань»).
Блокирующие: Андрей Ащев («Зенит» Санкт-Петербург), Артём Вольвич («Зенит-Казань»), Ильяс Куркаев («Локомотив»), Алексей Остапенко («Динамо» Москва).
Доигровщики: Юрий Бережко, Александр Маркин (оба – «Динамо» Москва), Дмитрий Волков, Егор Клюка (оба – «ФАКЕЛ»), Егор Феоктистов («Урал»).
Либеро: Валентин Голубев, Роман Мартынюк (оба – «Локомотив»).

Сборная России сыграет с командами Канады, Франции и Польши.

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Волейбол
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