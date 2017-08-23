Волейболистки РФ одолели Бразилию и сыграют в 1/4 финала Универсиады с Таиландом

Женская сборная России по волейболу завершила групповой турнир Универсиады победой над сборной Бразилии со счётом 3:1 (21:25, 25:15, 25:21, 25:21). Самой результативной в составе россиянок стала Ангелина Лазаренко, набравшая 18 очков. 15 баллов принесла команде Наталья Малых. 14 очков на счету Натальи Кротковой.

Подопечные Вадима Панкова выиграли все три матча группового этапа. В четвертьфинале сборная России сыграет 25 августа с командой Таиланда.

Всемирная универсиада. Волейбол. Женщины. Группа D. 3-й тур

Россия – Бразилия — 3:1 (21:25, 25:15, 25:21, 25:21).