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Спиридонов: с Хтеем мы могли и о любви разговаривать, я — игрок «Енисея»

31 августа 2017, четверг. 17:35 Волейбол

Доигровщик «Енисея» Алексей Спиридонов после победы над челябинским «Динамо» (3:2) в матче предварительного этапа Кубка России прокомментировал выступление красноярцев на турнире и пожелал успеха сборной России в четвертьфинале чемпионата Европы.

«Конечно, в матче с Челябинском хотелось отдохнуть, потому что сложно играть шесть матчей за семь дней. Но мы проигрывали 1:2. Я подошел к тренеру и спросил, нужно ли нам в Кубке России проходить дальше. Он ответил, что нужно. Я сказал: «Тогда выпускайте!» Тренер дал шанс молодым игрокам, чтобы они доказывали, что способны помогать основному составу, но получается, что они не смогли обыграть команду высшей лиги «А».

Новый диагональный француз Антонин Рузье? Сразу видно, игрок опытный, выступавший в сборной, умеет играть в волейбол, Мировую лигу выигрывал, чемпионат Европы. Нам бы ещё одного такого игрока!

Никаких предварительных договоренностей с «Белогорьем» у меня нет. Звонки Тарасу Хтею были, разговоры были, но это всё не для прессы. Мы могли с ним и о любви разговаривать. Я – игрок «Енисея», у меня действующий контракт.

Сборная России на чемпионате Европы — пока молодцы парни, вышли напрямую в четвертьфинал. Когда мы побеждали на Европе в 2013 году, мы проходили через 1/8 финала. Тогда все, кто попал напрямую в четвертьфинал, вылетели сразу же. Буду болеть за Россию, пусть показывают статус российского волейбола. Команда у нас хорошая собралась, омолодили состав, новый тренер, задумки, идеи.

В 1/8 финала болел за Словению, конечно. Там играет мой друг Деян Винчич, выступавший в прошлом году в Красноярске», — приводит слова Спиридонова «Спорт Бизнес Online».

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ВК Енисей Алексей Спиридонов Тарас Хтей
Новости. Волейбол
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