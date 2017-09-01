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Хтей: сборная России на ЧЕ доказывает, что это команда с большой буквы

1 сентября 2017, пятница. 13:24 Волейбол

Олимпийский чемпион 2012 года, спортивный директор белгородского «Белогорья» Тарас Хтей прокомментировал победу сборной России над словенцами в четвертьфинале чемпионата Европы в Польше со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:19) и поделился ожиданиями от полуфинального противостояния с бельгийцами.

«Перед матчем со Словенией было небольшое волнение, всё-таки очень большая ответственность на игроках. Но наша сборная сохранила рисунок игры, микроклимат в команде. Наши волейболисты на этом чемпионате Европы доказывают, что это действительно команда с большой буквы. Они ничего не позволили сделать словенцам

Наша сборная полностью исключила из игры Тине Урнаута, Деяна Винчича, Алена Шкета. Наши хорошо действовали в атаке, в комбинационной игре и просто деморализовали словенцев. Те начали дёргаться, паниковать, ссориться. Словенская команда не выдержала и рассыпалась в матче со сборной России.

Не хотелось бы делать прогнозы на полуфинал и что-то заранее говорить о команде Бельгии. Я в первую очередь желаю нашим ребятам победы! Сейчас очень хорошие расклады для нас и возможности для победы на чемпионате Европы. Надо держаться за них и полностью реализовать то, что умеет наша команда”, — цитирует Хтея «Р-Спорт».

Неумолимые, как танк. Россияне вышли в полуфинал чемпионата Европы
В четвертьфинале чемпионата Европы сборная России не оставила Словении ни единого шанса. Вице-чемпионы ушли разгромленными и подавленными.
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная Бельгии — Волейбол Мужская сборная России - Волейбол Тарас Хтей
Новости. Волейбол
1 сентября 2017, пятница
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