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Шляпников: сборная России ожидала весомой конкуренции от Бельгии

3 сентября 2017, воскресенье. 00:38 Волейбол

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников прокомментировал победу в полуфинале чемпионата Европы над командой Бельгии (3:0), гарантировавшую сборной России медали континентального первенства.

«Я очень доволен результатом. Матч был не таким лёгким, как может показаться по счёту. Мы ожидали, что Бельгия окажет нам весомую конкуренцию, так как это отличная команда, которая в группе обыграла защищавшую титул сборную Франции», — приводит слова Шляпникова официальный сайт турнира.

Финал чемпионата Европы Россия – Германия начнётся в Кракове 3 сентября в 21:30 по московскому времени.

Сборная России по волейболу вышла в финал чемпионата Европы
Источник: CEV - The European Volleyball Confederation Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная Бельгии — Волейбол Мужская сборная России - Волейбол Сергей Шляпников
Новости. Волейбол
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