Шляпников: сборная России ожидала весомой конкуренции от Бельгии

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников прокомментировал победу в полуфинале чемпионата Европы над командой Бельгии (3:0), гарантировавшую сборной России медали континентального первенства.

«Я очень доволен результатом. Матч был не таким лёгким, как может показаться по счёту. Мы ожидали, что Бельгия окажет нам весомую конкуренцию, так как это отличная команда, которая в группе обыграла защищавшую титул сборную Франции», — приводит слова Шляпникова официальный сайт турнира.

Финал чемпионата Европы Россия – Германия начнётся в Кракове 3 сентября в 21:30 по московскому времени.