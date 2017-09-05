Станиславов: Михайлова блокировали как минимум двое немцев, но он справился

Генеральный менеджер сборной России Роман Станиславов прокомментировал победу команды на чемпионате Европы. В финале россияне переиграли команду Германии в пяти сетах. MVP турнира стал Максим Михайлов.



«Финал получился тяжёлым, но мы этого и ждали. Чемпионат Европы — турнир непредсказуемый, выстрелить может любая команда. Тем более что сборная Германии всегда считалась серьёзным соперником. Она это и подтвердила. Да, мы прекрасно понимали, что немцы на нас сразу бросятся. Кого-то, может, и вводил в заблуждение тот факт, что все предыдущие пять матчей на чемпионате Европы мы выиграли с одинаковым счётом — 3:0, не отдав соперникам ни одной партии. Но лёгкость, с которой мы, как кому-то казалось, побеждали, обманчива. Все игры были непростыми. И Германия продемонстрировала классный волейбол. Было видно, что соперник ещё до игры изучил, как действуют наши игроки. Потому и Максима Михайлова с первых же минут плотно прикрыли. Как минимум двое соперников пытались блокировать его атаки. Максиму понадобилось время, чтобы приспособиться. Но он справился. Справилась вся наша команда!» — сказал Станиславов в интервью «Известиям».

Немцев били, били и добили. Россия выиграла чемпионат Европы Потрясающий по драматизму матч напомнил финал Олимпиады в Лондоне.