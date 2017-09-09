Бережко: поддерживал кураж Волкова, чтобы он показывал невероятный волейбол

Доигровщик сборной России по волейболу и московского «Динамо» Юрий Бережко рассказал об атмосфере в команде во время победного чемпионата Европы.

«Мы здорово сыграли на этом турнире, команда была отлично укомплектована, сплоченная, что и позволило нам провести ровно весь турнир. Безусловно, очень хотелось выиграть чемпионат Европы. Все прекрасно помнят, как победа буквально ускользала из наших рук в полуфинале с Францией в 2009-м, и в Москве в решающей игре c Испанией в 2007-м. Когда то же эта чёрная полоса должна была закончиться.

Лично мне очень нравится наше поколение молодых игроков и хотелось, чтобы их поход по этому олимпийскому циклу начался с большой победы. Где-то ребятам помогал, подсказывал, иногда поддерживал кураж Димы Волкова, на котором он способен показывать невероятный волейбол. Часто общались с либеро — Романом Мартынюком и Валентином Голубевым, убирая наши проблемы на приёме. Все парни – профессионалы с большой буквы, поэтому просто хотелось помочь им победить.

В сборной не чувствовалось никакой конкуренции. Просто выходили и показывали свой волейбол, делали все, чтобы максимально помочь команде. Какая тут может быть конкуренция, если делаем общее дело? Разговоров о том, кто должен или не должен играть, вообще не было", — приводит слова Бережко «Советский спорт».