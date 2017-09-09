Маричев: «Динамо» устроит повторение прошлогоднего результата в ЧР

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Маричев рассказал о задачах клуба на сезон-2017/18.

«Состав в этом году такой же ровный и сильный, как и в предыдущие годы, и плюс к этому добавились молодые спортсмены из второй команды. Я надеюсь, что они вольются в наш коллектив без проблем и смогут проявить себя с самой лучшей стороны. Кроме того, я не сомневаюсь, что наши опытные волейболисты помогут им закрепиться в команде.

Что касается задачи на сезон – нас устроит повторение прошлогоднего результата. Считаю, что такой результат будет хорошим итогом сезона с учетом того, что мы решили немного омолодить команду. Кроме того, многие команды значительно усилили свой состав, конкуренция будет высокая, и всё это в совокупности потребует от нас особой концентрации и настроя на протяжении всего сезона», — приводит слова Маричева пресс-служба «Динамо».