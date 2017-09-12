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Сборная Бразилии в трёх сетах обыграла Францию на Большом чемпионском кубке

12 сентября 2017, вторник. 08:16 Волейбол

Волейболисты мужской сборной Бразилии одержали победу над Францией в матче первого тура Большого чемпионского кубка, который стартовал в Японии. Встреча завершилась со счётом 3:0 (27:25, 27:25, 25:22) в пользу бразильцев. Самым результативным в составе победителей стал Рикардо Лукарелли, набравший 15 очков.

Мужчины. Большой чемпионский кубок. Нагоя, Япония
Первый тур

Бразилия — Франция — 3:0 (27:25, 27:25, 25:22).

Во втором туре Бразилия сыграет с командой Италии, а Франция померяется силами со сборной Японии.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная Бразилии — Волейбол Мужская сборная Франции — Волейбол
Новости. Волейбол
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