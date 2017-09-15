Бразилия в трёх сетах обыграла Иран на Большом чемпионском кубке

Мужская сборная Бразилии в третьем матче на Большом чемпионском кубке в Нагое (Япония) уверенно обыграла команду Ирана — 3:0 (25:22, 25:19, 25:15). Самым результативным в составе победителей стал Уоллес де Соуза, набравший 15 очков.

Таким образом, Бразилия одержала свою вторую победу на турнире, а Иран потерпел первое поражение.

Большой чемпионский кубок. Мужчины. Нагоя. Третий тур

Бразилия — Иран — 3:0 (25:22, 25:19, 25:15).

В следующем матче Бразилия сыграет с США, а Иран померяется силами с Японией. Обе встречи пройдут 16 сентября.